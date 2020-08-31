Артём Здунов проверил обеспеченность медучреждений и аптек необходимым резервом лекарств

Премьер-министр республики Артём Здунов выполнил поручение Главы республики Владимира Васильева по части проверки в больницах и аптеках запасов лекарств и средств защиты.

Здунов посетил для этого центральную районную больницу в Карабудахкенте и государственную аптеку №102 в Махачкале.

И в больнице, и в аптеке все необходимое было в достаточном количестве.

По информации министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова, в аптеках и медучреждениях республики есть необходимый резерв санитайзеров, лекарств и масок.

Минздрав потратил на это 308 млн рублей.

Министр заверил, что регион готов к любому развитию ситуации, добавив при этом, что за ценами все-таки надо будет следить.