Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба

Под руководством премьер-министра РД прошло заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Дагестане.

В режиме ВКС обсудили положение дел в регионе и принимаемые шаги для разрешения ситуации. Артем Здунов заявил, о том что они рассмотрят готовность энергетических сетей, выдачу спецразрешений для передвижения, а также обеспечение населения продуктами и санитарную обработку городов.

Глава Роспотребнадзора по РД Николай Павлов привел статистические данные по коронавирусу на 2 апреля. Так, в Дагестане 25 случаев заражения подтверждены центром. Среди них шесть детей и четыре человека пенсионного возраста.

Для выявления вируса ведомство совместно с Минздравом РД определило шесть лабораторий и перепрофилирует медицинские учреждения, что дает возможность проводить больше исследований за сутки.

С 29 марта в аэропорту с привлечением студентов-медиков проводится термометрия и анкетирование пребывающих из Москвы.

По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, из 25 больных 13 заразились в результате контакта, что говорит о правильности мер по изоляции граждан. С начала месяца ограничено движение частного транспорта.

По вопросам перемещения в условиях ограниченного передвижения можно узнать по телефону 8-800-3500063.