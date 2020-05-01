Артём Здунов принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии

30 апреля состоялось заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Руководил заседанием президиума вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Артем Здунов.

Основной темой совещания стало обсуждение строительной сферы. Уже принят ряд мер для поддержки данной отрасли. Так, ставка по ипотеке составила 6,5%. Важно, что тридцать миллиардов рублей будет направлено на восстановление в правах участников долевого строительства.

Далее в размере пятидесяти миллиардов рублей будут предоставляться госгарантии от Акционерного общества «ДОМ.РФ». Для осуществления бесперебойного строительства ведется работа о свободном передвижении строителей и спецтехники.