Артём Здунов посетил V Региональный чемпионат WorldSkills Russia

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал 2 марта в городе Каспийске. В этом году соревнование будет проходить по пятидесяти компетенциям для разных возрастных категорий в образовательных учреждениях шести городов республики.

Торжественное мероприятие в числе других гостей посетил Председатель Правительства республики.

Артем Здунов осмотрел конкурсные площадки, особо отметив сферу медицины и строительства, а затем провел торжественное открытие, в приветственной речи пожелав всем конкурсантам честной борьбы и объективного судейства.

Артем Здунов отметил, что важным изменением нынешнего турнира стало привлечение потенциальных работодателей.

В программу мероприятия, которая рассчитана до 5 марта, включен форум работодателей и ярмарка вакансий.

Финалисты соревнования будут объединены в сборную Дагестана, которая примет участие в VIII национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который пройдет в Кемеровской области.