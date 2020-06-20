Артём Здунов посетил в Хасавюрте современную текстильную фабрику «Лавантель»

Премьер-министр РД Артём Здунов 19 июня ознакомился с деятельностью текстильной фабрики «Лавантель», расположенном в Хасавюрте.

Фабрика работает более десяти лет и поставляет продукцию по всей стране. «Лавантель» занимается пошивом текстильных и трикотажных изделий. Ключевым направлением деятельности фабрики является изготовление постельных принадлежностей. В последнее время фабрика занимается выпуском защитной продукции для борьбы с коронавирусом.

Для Избиркома РД «Лавантель» изготовила семьдесят четыре тысячи одноразовых халатов. Производством СИЗ занимается сто тридцать человек.

Артем Здунов остался доволен работой швейной фабрики и сообщил, что на заседании Оперативного штаба обсудят субсидирование лёгкой промышленности. Он назвал работу фабрики примером того, как установка современного оборудования улучшила работу предприятия в разы. Рассказал премьер и о госзаказах, при исполнении которых отдается приоритет местным производителям.