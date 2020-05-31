Артём Здунов посетил предприятия Кизилюртовского района

30 мая Премьер РД посетил предприятия в Кизилюртовском районе. Он посетил ООО «Аквалит», выращивающий суперинтенсивный сад площадью почти в 100 га в рамках инвестпроекта. Такие сады быстро начинают давать высокий урожай.

Во время осмотра выяснилось, что предприятию нужно современное оборудование. Артем Здунов порекомендовал предприятию подать заявку на получение мер господдержки, а Минсельхозпроду поручил оказать помощь.

Инспекция также посетила фабрику дверей «Новатор», расположенный в селе Зубутли. Фабрику выпускает двери и комплектующие, потолки и другие изделия уже 20 лет. Продукция реализуется в СКФО и Казахстане.

Премьер также ознакомился с деятельностью хозяйства «Мурад», выигравшим в 2014 году грант на развитие семейной животноводческой фермы. Финансирование помогло провести реконструкцию, собственные средства были направлены на приобретение поголовья коров. Построен цех, перерабатывающий до 5 тонн молока в сутки. Глава хозяйства отметил, что поголовье можно увеличить, однако дешевый суррогат мешает наращиванию объемов.

Премьер поручил Минсельхозпроду РД провести работу по недопуску суррогата в республику.