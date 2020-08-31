Артём Здунов посетил медучреждения Карабудахкентского района

Артём Здунов в рамках рабочей поездки в МО «Карабудахкентский район» проинспектировал объекты здравоохранения. Его сопровождали руководитель Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов и депутат регионального парламента Висимпаша Ханалиев.

Глава кабмина посетил Карабудахкентскую ЦРБ, оценил ее деятельность и техническую оснащенность.

По словам Гаджиибрагимова, проблемы с техническим обеспечением в больнице отсутствуют. Здунов на месте проверил обеспеченность ЦРБ лекарствами и СИЗ. Он напомнил о необходимости формирования запаса лекарств на три месяца.

Во время беседы медработники попросили премьера посодействовать в решении вопроса о возведении детской поликлиники в муниципальном центре. На что Здунов поддержал инициативу и дал указание муниципалитету определить место строительства.

Поручения даны премьером и касательно участковой больницы в Доргели. Здание больницы в прошлом было долгостроем. Строительство возобновилось год назад. Рядом появится и участковая поликлиника. Сейчас ее строительство завершено, предстоит закупка оборудования.

Здунов положительно оценил проведенную работу и поручил как можно быстрее закупить оборудование местного производства.