Экономика

Артём Здунов посетил ГУПы сельскохозяйственного профиля в Каякентском районе

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23 мая Артём Здунов посетил Каякентский район с целью проверить работу ГУПов сельхозпрофиля. Здунов проверил сельхозугодья ГУП «Каспий», расположенного в Первомайском. Предприятие производит виноград и зерно.

Премьер также оценил работу ГУП «Утамышский», осмотрев виноградники. Выделенные руководством республики 500 млн рублей на улучшение мелиорации  обеспечили стабильную воду и повысило объем урожая, за что руководители предприятий поблагодарили Главу и Председателя Правительства и попросили сохранить меры поддержки для завершения начатых работ и наращивания объемов производства винограда и зерна.

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