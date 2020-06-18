Артём Здунов ознакомился с работой предприятий непродовольственной торговли в условиях 1 этапа снятия ограничений

Премьер Артем Здунов проверил непродовольственные магазины на соблюдение требований работы на первом этапе снятия ограничений.

С 15 июня открылись магазины, у которых площадь меньше 400 кв.м.

Роспотребнадзор установил для них требования для первого этапа снятия ограничений: отдельный вход с улицы и дезинфекция поверхностей, безопасная дистанция и обязательное ношение масок для продавцов и покупателей.

В магазине может находиться только один человек на 4 квадратных метра.

Большинство магазинов соблюдают правила, некоторым нужно устранить недостатки.

Крупные торговые центры откроют на втором этапе снятия ограничений.