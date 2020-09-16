Общество

Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»

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Премьер-министр Дагестана Артём Здунов ознакомился с проектами «Машука». Премьер посетил площадки дагестанских участников.

Накануне в Пятигорске открылась 4 смена XI «Машука».
От каждой республики представлено по 7 шатров. Дагестан снова представляет проект туристической школы «Горизонт». Его уже во второй раз признали одним из самых удачных на форуме.

В школе приняли участие до 6 тысяч человек. Здесь проводятся занятия по классическому пешеходному туризму и альпинизму.

В IV офлайн-смене «Лидеры Развития» 300 участников форума пройдут курсы по 5 трекам: «Цифровое управление», «Цифровой бизнес», «Цифровой университет», «Цифровой человек» и «Цифровая среда».

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