Артём Здунов осмотрел объекты мелиорации в Дагестане

В Кизлярском районе продолжается реконструкция Таловской оросительной системы. На ремонт канала «Шайтан-Прорва» и «Брянский» потратят до 144 млн руб.

Магистральный канал имени Дзержинского обеспечит 40 тысяч гектаров в 22 горных районах в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства.

Мелиоративные каналы помогут оросить 10, 31 тыс. гектаров рисовых чеков.

Федеральный центр выделяет Дагестану 300 млн рублей. Республиканский бюджет — 480 млн рублей. Инвесторы вкладывают в развитие мелиоративного комплекса 1,3 млрд руб.

Артем Здунов отметил, что программа «Развитие мелиоративного комплекса России» в Дагестане работает и главное получить экономический эффект.