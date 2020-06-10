Экономика

Артём Здунов обсудил развитие туристического кластера в с. Алмак

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Расширение Алмакского туристического кластера, который расположен в МО «Казбековский район», обсуждалось на встрече Премьер-министра Дагестана Артема Здунова и председателя Союза предпринимателей республики Абдуллы Пахрудинова.

Речь идет о территории чуть менее двух с половиной тысяч гектар с уникальной флорой и фауной. Здесь обитают около сорока краснокнижных животных и растений.

Артем Здунов отметил, что развитие туристического сектора является приоритетным направлением и должно интенсивно развиваться. Премьер также подчеркнул, что диалоги с бизнес-сообществом республики станут регулярными.

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