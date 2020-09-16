Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с участниками из Дагестана

В Пятигорске открылась четвертая смена «Машука». На церемонию приехал председатель Правительства Дагестана Артем Здунов. Молодежь поблагодарила премьера за поддержку и пожелала побеседовать с властью на равных, чтобы выполнять проекты на благо республики.

Артем Здунов назвал интересным проект Открытого молодежного правительства. По его словам, из него можно сделать комбинированный совещательный и управленческий орган.

Премьер ознакомился с проектами дагестанских участников и отметил важность каждого.