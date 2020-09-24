Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами

Министр спорта РФ Олег Матицын приехал в Дагестан, чтобы ознакомиться со спортивной инфраструктурой.

Он посетил спорткомплекс имени Али Алиева в Каспийске и побывал в региональном центре проведения спортивных сборов.

Олег Матицын вместе с Артемом Здуновым посетил и реконструированный 3 года назад стадион «Труд».

Стадион рассчитан на 5,5 тысяч мест есть футбольное поле, беговые дорожки, секторы доя прыжков и толкания ядра.

Здесь проходят крупные республиканские спортивные события. Желающие заниматься физкультурой приходят сюда каждый день.

Олег Матицын отметил, что в регионе можно развивать и массовый детский спорт. Министр обещал региону поддержку в развитии спорта.