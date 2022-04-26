Общество

Артём Бичаев принял участие в акции «Сирень Победы»

Оставить комментарий

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия », первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозный объединений Артем Бичаев принял участие во  Всероссийской акции «Сирень Победы».

В рамках акции в сквере Фазу Алиевой в Махачкале парламентарий  вместе с руководителем города Салманом Дадаевым, уполномоченным по правам ребёнка Дагестана Мариной Ежовой  и учащимися  из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  посадили около 300 кустов сирени.

«Это замечательная акция!Очень здорово,что в ней  принимают участие совсем юные ребята, ведь каждое дерево — это большая ответственность для каждого из них. Инициатива которую проявили ребята из «Волонтеров Победы» о присвоении каждому саженцу имени героев, павших в борьбе с нацизмом на территории Украины, во время специальной военной операции — это просто отличная идея, на мой взгляд. Ведь память о тех людях, которые отдали жизнь за свободу Донбасса, максимально благородное дело и мы всячески будем поддерживать их», — сказал парламентарий.

Также читают:

Дагестанские активисты успешно выступили на гранто...
"Новая земля" разработает мастер-план Дербента
В Дагестане задержаны лица, причастные к запрещенн...
Сергей Меликов встретился с родными дербентца, пог...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.