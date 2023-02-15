Артур Сулейманов встретился с «молодыми семьями» Каспийска

Отсутствие механизмов закрытия старых долгов, а именно завершение строительства 4 домов по программе поддержки молодых семей, привело к тому, что республика много лет не имела движения вперед в этом направлении. Ошибки прошлых лет не позволяли Дагестану привлекать в программу полноценный объем финансирования федеральных средств.

Только за последние 2 года Минстроем Республики Дагестан проведен ряд обследований, составлены дефектные ведомости, смета, которые позволят найти выход из сложившейся ситуации и достроить дома.

«Мы проработали проблемные вопросы по «молодежке» в полной мере. Планируем в этом году ввести в эксплуатацию дома в Кизилюрте и Махачкале. Разработали действующий механизм по Каспийску и Хасавюрту. Направили соответствующие предложения в Правительство РД, теперь ожидаем корректировку в бюджете», — пояснил Артур Сулейманов.

Добавим, что выделенные денежные средства будут направлены, в том числе на укрепление конструкции здания.