Артур Сулейманов отметил, что общественный совет позволяет узнать мнение населения

В Дагестане началась работа по переформатированию работы общественных советов. Значимость общественных советов в сфере строительства и ЖКХ отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов: «Градостроительство, как трансформация окружающей среды, строительство, как создание новых объектов, их визуальный образ – требуют вовлечения в эту работу не только чиновников и компаний, но и иных стейкхолдеров, в первую очередь самих жителей.

Для того, чтобы учитывать интересы населения, их потребности в тех или иных решениях, важна сопричастность общественных организаций с органами исполнительной власти в процессе принятия этих решений. В этой части мы сегодня видим, как в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” население вовлекается через систему онлайн-голосования за объекты благоустройства в своих городах».

Артур Сулейманов отметил, что нужна более плотная связь, диалог между общественными организациями и ведомствами и участие в их работе обычных граждан.