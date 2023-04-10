Артур Исрапилов принял участие в совещании по вопросам призывной кампании

Сегодня, 10 апреля, председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов принял участие в рабочем совещании с активом Новолакского района, главами поселений и приглашенными, на котором были обсуждены вопросы проведения весенней призывной кампании и контрактной службы.

О ходе весеннего призыва граждан в ряды ВС РФ в районе проинформировал и.о. главы МО «Новолакский район» Сулейман Рамазанов и начальник 2-го отдела военного комиссариата города Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского районов Артур Аджиев. В своих выступлениях они остановились на организационных вопросах призывной кампании, особенностях зачисления на военную службу по контракту.

Было отмечено, что с 1 апреля текущего года начался весенний призыв в ряды ВС РФ. Для определения степени годности призывников создана межрайонная медицинская комиссия.

Артур Исрапилов в своем выступлении пояснил, что призывников — срочников не собираются отправлять для несения военной службы в новые регионы и тем более в зону СВО. Запланированное поэтапное повышение призывного возраста также не отразится на весеннем призыве.

По его словам, большое внимание уделяется обследованию на предмет профессиональной пригодности. Вместе с тем он указал на необходимость усиления информационно-разъяснительной работы с населением.

В ходе совещания был сделан акцент на том, что за уклонение от призыва предусмотрена как административная, так и уголовная ответственности. Также говорилось о проводимой в муниципалитете работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению престижа военной службы.