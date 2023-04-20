Артур Исрапилов: «Лейтмотивом Послания была консолидация, единство дагестанского общества»

Послание Главы Республики Дагестан прокомментировал председатель Комитета парламента по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Артур Исрапилов.

«Послание мы слушали буквально на одном дыхании. Глава затронул все наболевшие проблемы республики. Лейтмотивом Послания была консолидация, единство дагестанского общества. Конечно же, здесь важно объединить усилия всех органов власти, институтов гражданского общества, всех граждан.

Большое внимание глава уделил и вопросам повышения эффективности деятельности органов государственной власти, органов публичной власти. Особенно мне понравилось, мне созвучно, что касается местного самоуправления — реформы совершенствования деятельности органов местного самоуправления, в том числе управленческую, что позволит решить наболевшую проблему – повышение заработной платы муниципальным служащим, которая сегодня, к сожалению, остается самой низкой в РФ. Конечно, это никак не способствует повышению престижа. Сегодня к сожалению, лучшие специалисты в некоторых случаях уходят из муниципалитетов, и этому конечно же надо положить конец. Я считаю важным этот посыл», — отметил Артур Исрапилов.