Артур Исрапилов: «Лейтмотивом Послания была консолидация, единство дагестанского общества»

Послание Главы Дагестана прокомментировал председатель Комитета парламента по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению, депутат НС РД от Новолакского района Артур Исрапилов.

«Послание мы слушали буквально на одном дыхании. Глава затронул все наболевшие проблемы республики. Лейтмотивом Послания была консолидация, единство дагестанского общества.

Конечно же, здесь важно объединить усилия всех органов власти, институтов гражданского общества, всех граждан.

Особенно мне понравилось, что касается местного самоуправления — реформы совершенствования деятельности органов местного самоуправления, в том числе управленческую, что позволит решить наболевшую проблему – повышение зарплаты муниципальным служащим.

Сегодня, к сожалению, лучшие специалисты в некоторых случаях уходят из муниципалитетов, и этому надо положить конец. Я считаю важным этот посыл», — прокомментировал он.