Артиллерист Абакаров прочитал письма учащихся Хунзахского района

Уроженец Гумбета Магомедшарип Абакаров отправился добровольцем в зону СВО. Сегодня он защищает Запорожскую область. Находясь на Украине, военнослужащий получил передачу из Дагестана. В числе продуктов питания, которая собрана силами педагогического коллектива Заибский школы, и письмо от ученицы шестого класса школы Марьям Магомедовой. В письме школьница выразила бойцам слова благодарности за возможность спокойно учиться и радоваться жизни и пожелала скорейшего возвращения домой. Артиллерист Абакаров зачитал письмо в кругу воинов.

«У нас всё хорошо, вернёмся с победой!», — сказал Абакаров.