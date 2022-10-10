Артемий Лебедев станет модератором сессии на РЭФ-2022

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев проведет сессию «Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление» на Российском экологическом форуме 10 октября. Организатором мероприятия является Российский экологический оператор.

«Российский экологический форум пройдет 10−11 октября и соберет множество экспертов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Одной из важнейших тем обсуждения станет расширенная ответственность производителей (РОП). Вместе с участниками отрасли и представителями общественных организаций мы обсудим переход к более экологичной упаковке, борьбу с пластиком, в том числе в туристических зонах, и в целом совершенствование института РОП», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сессия «Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление» пройдет в рамках трека «РОП». На ней обсудят такие вопросы, как «РОП как стимул к переходу на „экологичные“ товары и упаковку»; «Запрет отдельных видов неэкологичных товаров и упаковки»; «Проблемы с пластиком в границах Байкальской природной территории»; «Инициатива запрета одноразового пластика в Краснодарском крае»; «Упаковка из бумаги и картона: альтернатива неэкологичной упаковке»; «Ответственное обращение с упаковкой: опыт развития экоинициатив в retail».

Модератором сессии выступит дизайнер, блогер Артемий Лебедев. Спикерами приглашены заместитель генерального директора ГК «Эколайн» Елена Вишнякова, директор по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» Игорь Забралов, заместитель генерального директора Ассоциации «Лига переработчиков

макулатуры» Денис Кодратьев, руководитель Краснодарской краевой общественной организации содействия охраны окружающей среды «Чистая среда» Елена Полосуева, директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин.

Ранее Артемий Лебедев высказывался в отношении продукции из вторичных ресурсов. Он призывал относиться к отходам как к сырью, которое может получить вторую жизнь, а не как к мусору на свалке.

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор. Чтобы попасть на форум, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ, она уже открыта. https://reo.ru/ref2022