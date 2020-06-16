Политика

Артем Здунов провел совещание с бизнес-сообществом республики

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15 июня Артем Здунов в режиме ВКС обсудил с представителями бизнес-сообщества республики меры первоначального этапа снятия режима ограничений.

В мероприятии приняли участие представители торговых территории свыше четырехсот квадратных метров. Премьер отметил, что работу возобновят двенадцать тысяч объектов и здесь особое внимание необходимо уделить правам бизнеса и ответственности.

Ситуация с COVID-19 в республике по словам Премьера стабилизировалась и при открытии предприятий необходимо сделать все для недопущения распространения COVID-19.

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