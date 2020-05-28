Артем Здунов провел совещание по вопросам развития мебельной отрасли в Дагестане

27 мая Артем Здунов обсудил ситуацию в мебельной отрасли республики с руководителями министерств, ведомств и представителями дагестанского бизнес-сообщества.

На совещании, которое проходило в режиме ВКС, обсуждалось большое количество вопросов, главный из которых разрешение на работу для мебельной индустрии на период режима ограничений.

Артем Здунов подчеркнул, что здесь учитываются несколько факторов, соблюдение которых позволит не допустить появления и роста инфицированных на производствах.

Также Председатель Правительства РД выделил другие факторы: рост количества тест систем, на сегодня это свыше трех тысяч тестов в день; оптимальный резерв коек и снижение динамики заболеваемости. На данный момент первые два пункта достигнуты, третий пункт пока нет.

Помимо обсуждения возможности запуска мебельных производств, обсуждался и вопрос легализации теневого бизнеса. На апрель текущего года зарегистрировано сто восемь производств, а налогов за 2019 год было получено свыше тридцати двух миллионов.

Однако, согласно оценке экспертов в республике производят мебель около трех тысяч предприятий. И вывод их из тени является приоритетной задачей.

Также были оговорены формы поддержки малого и среднего бизнеса, а также другие аспекты развития мебельной индустрии в республике.