Артем Здунов поручил навести порядок в сфере обращения с медицинскими отходами

19 февраля в Правительстве РД прошло заседание под руководством Артема Здунова. Главной темой обсуждения стали меры по обращению с различными видами отходов в Дагестане.

Курирует данное направление Министерство природных ресурсов и экологии РД. Глава ведомства Набиюла Карачаев отметил, что остро стоит необходимость строительства трех дополнительных полигонов для утилизации ТКО в столице региона, а также в Хасавюрте и Дербенте.

Дополнительно в муниципалитетах нужно установить должное количество мусорных контейнеров и утвердить генеральные схемы их размещения. В отношении региональных операторов озвучена необходимость приобретения столько спецтехники, сколько необходимо для обеспечения своевременного вывоза мусорных отходов.

С 1 января 2020 года тарифы за коммунальную услугу по вывозу ТКО для дагестанцев уменьшены на двадцать процентов, но необходимо повышать количество оплат от населения.

Важным шагом в решении мусорной проблемы станет строительство в течение двух лет одиннадцати мусороперерабатывающих заводов.

О подготовке зон, где будет проводиться строительство заводов рассказал министр по земельным и имущественным отношениям республики Агарагим Кагиргаджиев.

Также на совещании обсуждался вопрос, связанный с утилизацией медицинских и биологических отходов. Проблема в том, что эти отходы не утилизируются должным способом.

Артем Здунов подчеркнул, что этот вопрос должен быть решен безотлагательно с привлечением правоохранительных органов и Прокуратуры.

Вопрос передан под личный контроль заместителю Председателя Правительства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову.