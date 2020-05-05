Политика

Артем Здунов подписал Постановление о выплате денежных средств медицинским работникам

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Артем Здунов подписал Постановление, согласно которому медработники и иные лица, оказывающие помощь больным пневмонией и с подозрением на C0VID-19, не получающие выплаты из федерального бюджета, получат выплаты стимулирующего характера из бюджета региона. На эти цели предусмотрено сто сорок девять миллионов рублей.

В их число входят врачи-эпидемиологи, их помощники, главные (старшие) медсестры, руководители медицинских организаций, их заместители и другие.

Врачам и специалистам с высшим образованием предусмотрено сорок тысяч рублей ежемесячно, среднему медперсоналу – тридцать тысяч и младшему медперсоналу и другим работникам – двадцать тысяч рублей ежемесячно.

Выплаты производятся с начислением коэффициента за работу в высокогорных районах.

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