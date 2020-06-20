Экономика

Артем Здунов ознакомился с работой птицекомплекса «Батыр-бройлер»

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19 июня премьер РД проверил работу ООО «Птицекомлекс «Батыр-бройлер», осуществляющего свою деятельность в селе Ботаюрт Хасавюртовского района.

Делегацию во главе с Здуновым ознакомили с работой цехов и камерой охлаждения. Птицекомплекс выпускает сто наименований изделий, в том числе тушки птиц, колбасы, полуфабрикаты и др.

«Батыр-Бройлер» получил меры господдержки, а именно: возмещение части затрат на установленное технологическое оборудование из регионального бюджета. Размер компенсации превысил 33 млн рублей.

После осмотра предприятия глава кабмина дал поручение Минсельхозпроду РД оказывать помощь предприятию и в дальнейшем. По словам Здунова, «Батыр-бройлер» оправдал все вложенные средства.

Руководитель «Батыр-бройлер» обратился к премьеру с просьбой асфальтировать дорогу, ведущую к предприятию. На что Здунов заверил, что проблема будет рассмотрена с участием профильных ведомств.

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