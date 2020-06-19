Артем Здунов осмотрел строительство садика в Буйнакске

18 июня Артем Здунов прибыл с рабочим визитом в город Буйнакск. Здесь Премьер осмотрел строительство садика на двести пятьдесят мест.

На объекте практически завершены проектные мероприятия и теперь специалисты приступили к монолитным работам.

Премьер поинтересовался у работников какие проблемные вопросы существуют. Как оказалось, главной сложностью стала нехватка работников. Сегодня их задействовано более десяти, а нужно порядка тридцати человек.

Артём Здунов поручил устранить данный недочет, отдавая приоритет в найме местным жителям.