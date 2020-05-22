Артем Здунов осмотрел строительство «ДОФ» в столице республики

21 мая Председатель Правительства РД осмотрел ход строительства обувной фабрики «ДОФ» в городе Махачкала. Знакомил Артема Здунова с ходом строительства директор фабрики Фейсал Алишаев.

Он отметил, что данное производство выпускает продукцию уже более двадцати лет. Сегодня на фабрике работают сто человек, а инвестпроект предполагает открытие еще трехсот вакансий и расширения объемов производства до полумиллиона пар.

В этом году в республике планируется провести мероприятия по легализации обувного производства и маркировке обуви. Они запланированы на сентябрь текущего года.

Дополнительно для развития перспективного обувного производства в Дагестане начато строительство обувной фабрики «Серж» в Махачкале и обувного кластера в городе Каспийске.