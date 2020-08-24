Образование

Артем Здунов осмотрел строительство детских садов в рамках рабочей поездки в Новолакский район

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Готовность к открытию трех новых объектов дошкольного образования осмотрел Премьер-министр республики 23 августа в Новолакском районе . Артем Здунов прибыл в район в рамках рабочей поездки и посетил строительство садиков в селах Шушия, Дучи и Гамиях.

Эти объекты возводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие СКФО». Артем Здунов подчеркнул, что все три объекта должны быть введены в эксплуатацию к началу октября.

В общей сложности данные дошкольные учреждения смогут принять более трехсот воспитанников.

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