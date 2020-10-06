Общество

Артем Здунов осмотрел строительные мероприятия у гостиницы «Приморская»

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В рамках реализации в республике программы по развитию футбола проводится строительство современного тренировочного комплекса на базе гостиницы «Приморская».

6 октября строительные мероприятия проинспектировал Артем Здунов. На объекте практически завершено строительство футбольного поля, до конца года здесь появится современный теннисный корт, беговые дорожки, а также вся необходимая для спортсменов инфраструктура.

Общая стоимость проекта девяносто два миллиона рублей. Напомним, в рамках реализации программы развития футбола, поля для игры планируется открыть во всех городах Дагестана. Данная программа реализуется до 2025 года.

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