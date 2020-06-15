Артем Здунов осмотрел ход строительства объектов социальной инфраструктуры в Каякентском районе

13 июня Премьер РД с рабочим визитом посетил в МО «Каякентский район». Здесь Артем Здунов проинспектировал строительство нескольких социальных объектов. Два из них строятся в селе Ново-Викри.

Это детский садик на сто двадцать воспитанников и школа более чем на четыреста мест. Первый объект завершен на треть. Здесь задействовано более двадцати специалистов и четыре единицы спецтехники.

Артем Здунов подчеркнул, что данный объект должен быть сдан к концу это года. Касательно школы, строительство завершено еще в 2019 году, однако, сдача его в эксплуатацию задерживается из-за сложности в подключении газовых коммуникаций. Для устранения всех недочетов было предложено включить данный проект в РИП.

В селе Каякент Премьер посетил строительство районной больницы, возведение которой стартовало в 2009 году. Проектная стоимость объекта изменилась, превысив смету на восемьдесят три миллиона рублей, большая часть которых предусмотрена на медицинское оборудование.

Артем Здунов отметил, что все существующие проблемные вопросы должны быть решены однако с соблюдением всех медицинских и технических норм и предписаний.