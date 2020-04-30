Артем Здунов обсудил распределение СИЗ с региональным кабинетом министров

29 апреля в Правительстве Дагестана в режиме ВКС состоялось совещание по вопросам распределения средств индивидуальной защиты.

Председатель Правительства РД отметил, что регион закупил более одного миллиона масок, сто тысяч перчаток и др. В ближайшее время должны поступить костюмы, респираторы.

Пошив костюмов спецзащиты организован и на территории республики. Касаемо ИВЛ, то по словам премьера, их распределение происходит в соответствии с графиком Министерства промышленности России.

Руководитель Минздрава региона Джамалудин Гаджиибрагимов в числе других моментов отметил, что шестнадцать аппаратов ИВЛ республике предоставили меценаты.

Также в совещании принимали участие руководители и специалисты региональных министерств.

Артем Здунов поручил вице-премьеру Рамазану Джафарову взять под личный контроль вопрос своевременного обеспечения СИЗ медучреждения республики.