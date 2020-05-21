Артем Здунов обсудил деятельность предприятий республики в условиях ограничительных мер

20 мая руководитель регионального кабмина обсудил деятельность дагестанских предприятий в условиях ограничительных мер. В совещании в режиме ВКС принимали участие министр промышленности республики Сайгидпаша Умаханов, а также руководители предприятий.

Министр отметил, что системообразующие предприятия не прерывали производства на период изоляции и некоторые из них перешли на производство медицинского оборудования.

Так, на нескольких предприятиях республики налажено производство медицинского кислорода, СИЗ, а также есть возможность для налаживания выпуска медицинского инвентаря: кроватей, кушеток, тумбочек.

Дополнительно были оговорены мероприятия по обеспечению безопасности на предприятиях. Также были обсуждены пути выхода из сложившейся ситуации.

Артем Здунов сказал о том, что на заседании Оперативного штаба будет озвучен вопрос о реструктуризации задолженностей предприятий за энергоресурсы, отсрочки налоговых платежей и по ним будет принято коллективное решение.