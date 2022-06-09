Артем Хрюкин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

В составе делегации от Республики Дагестан во главе с Сергеем Меликовым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Артем Хрюкин.

«Петербургский форум стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности», — отметил Артем Хрюкин.

В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет.

Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.