Артем Бичаев поздравил детей детской онкологии ДРКБ с Международным Днем защиты детей

По поручению депутата Государственной Думы Артема Бичаева его помощники поздравили маленьких пациентов отделения онкологии ДРКБ с Международным Днем защиты детей.

В праздничный день помощники парламентария передали для детей, проходящих лечение в онкодиспансере фрукты, печенья, альбомы, фломастеры, раскраски, карандаши и пластилин. Дети зарядились позитивом, получили массу положительных эмоций, разбирали подарки и делились впечатлениями с друзьями по палате.

В детском онкологическом отделении в настоящее время проходят лечение 45 детей. Около 30 ребят регулярно приезжают на процедуры со всей республики. В этот непростой период жизни для маленьких пациентов рядом с ними находятся взрослые, родители и врачи.

«Я искренне надеюсь, что эта частичка нашего внимания поможет маленьким пациентам скрасить их пребывание в больнице, дети на какое-то время забудут о своей болезни и о тяжелом лечении», – отметил парламентарий