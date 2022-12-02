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Артем Бичаев передал военнослужащим новый УАЗ и спецоборудование для СВО

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Депутат Государственной Думы России Артем Бичаев совместно с Руководителем РИК Народного фронта в Запорожской области Иваном Скибой посетили на передовой бойцов 177 полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Военнослужащим передали новый автомобиль марки УАЗ, который направили в медицинскую роту, для оказания своевременной помощи раненным солдатам. Также были закуплены тепловизоры, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, спальники и термобелье.

«Бойцы — герои. День и ночь сражаются за нашу Родину! Помогали и будем помогать им всем необходимым!» — отметил Артем Александрович.

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