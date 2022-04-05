Арслану Мустафаеву присвоено звание «Заслуженный изобретатель Республики Дагестан»

Уже второй год в рамках конкурса управленцев «Лидеры России» проводится трек «Наука». За период проведения его участниками стали двадцать пять тысяч россиян. В их числе и Арслан Мустафаев. Он участвовал в конкурсе трижды и отмечает его особую атмосферу: «Для меня это особый драйв и совершенно уникальная атмосфера». В 2022 году Арслан Мустафаев указом Главы Республики Дагестан стал обладателем почетного звания » Заслуженный изобретатель Республики Дагестан». Кроме того, он назначен на должность декана факультета информационных технологий и инженерии ДГУНХ. По словам Арслана Мустафаева, центр позволит оказывать услуги по обеспечению информационной безопасности.

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