Арсен Юсупов о новом мэре Махачкалы: «Верю, что он сможет сделать нашу столицу еще лучше»

Главный редактор общественно-политической газеты на даргинском языке «Замана» Арсен Юсупов поделился своим мнением об избрании на должность и.о. мэра Махачкалы Ризвана Газимагомедова.

«Ризван Казимович ­­­– человек для Махачкалы не новый. В 1998 году он возглавлял городское собрание депутатов, затем был депутатом Народного Собрания региона, зампредом Правительства РД.

При его непосредственном участии был когда-то открыт Гимринский тоннель, коридор «Север — Юг».

Ризвана Казимовича знают как ответственного и трудоспособного человека.

Он многое сделал для республики. Верю, что ему удастся сделать нашу столицу еще лучше», — сказал Арсен Юсупов.

Источник: https://zamana.info/rubriki/news/politics/81-politics/30756-arsen-yusupov-o-rizvane-gazimagomedove-imenno-takoj-upravlenets-segodnya-nuzhen-makhachkale