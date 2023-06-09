Арсен Юсупов: «Имя Магомедали Магомедова увековечено на мемориальной доске, чтобы будущие поколения знали о его значительном вкладе в развитие Дагестана»

9 июня руководитель ГБУ РД «Этномедиахолдинг» «Дагестан» Арсен Юсупов принял участие в торжественной церемонии открытия на фасаде здания Дома Правительства Дагестан мемориальной плиты видному государственному деятелю Магомедали Магомедову. Почетное право открыть мемориал предоставили главе Дагестана Сергею Меликову и сыну Магомедали Магомедова, заместителю Руководителя Администрации Президента России Магомедсаламу Магомедову. Говоря о важности данного мероприятия для нашей республики, Арсен Юсупов отметил, что почетный председатель Госсовета, Герой труда РФ был профессионалом, преданным своему делу и народу. «Теперь имя Магомедали Магомедовича увековечено на мемориальной доске, чтобы будущие поколения тоже знали о его значительном вкладе в развитие Дагестана. 15 июня этого года ему бы исполнилось 93 года. Думаю в этот день будет ещё больше желающих отдать дань уважения», — добавил он. В церемонии открытия также присутствовали Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, близкие и родные Магомедали Магомедова, представители Народного Собрания РД, администрации города, общественные деятели, молодежь.

Источник: Мирмол