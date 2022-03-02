Арсен Умалатов: «Сегодня российская армия делает все, чтобы жители Донбасса забыли неонацизм»

Арсен Умалатов, учредитель совета ДРОО «Интербригада — 1999»

То, что сейчас происходит на Украине более чем кому-либо отзывается нам, дагестанцам. Как мы все помним, в 1999 году международные террорист под руководством иностранных указчиков предприняли очень активную попытку расшатать целостность нашей великой России. Тогда им не удалось это сделать. И никогда не удастся! Мы не забудем, как горели наши села, погибали героические защитники Дагестана и России, их имена навечно в нашей памяти.

Сегодня на Украине российская армия делает все для того, чтобы жители Донбасса навсегда забыли неонацизм, который они испытывали в течение последних дней. Ну и конечно же, наша армия делает все, чтобы завтра враг не переступил порог нашего дома!

И в завершение хотел бы сказать, что Совет ДРОО «Интербригада — 1999» принял решение, что в случае необходимости мы готовы организовать запись добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции ради мира на нашей земле.

Мы были рядом с Россией и руководством страны в грозном 1999 году, мы рядом и сегодня!