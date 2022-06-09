Арсен Рустамов: «К Петербургскому экономическому форуму приковано внимание всего мирового сообщества»

Врио министра экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов поделился ожиданиями от участия Республики Дагестан в Петербургском международном экономическом форуме.

«К Петербургскому экономическому форуму приковано внимание всего мирового сообщества. Ожидается участие порядка 70 зарубежных делегаций. Дагестану есть что показать, есть чем поделиться и, конечно, нам будет полезно изучить экономические новации и достижения других регионов, других стран.

Делегацию нашу возглавит глава республики Сергей Меликов, планируется заключение ряда соглашений, в том числе по межрегиональному сотрудничеству. Необходимо наладить импортозамещение, активнее развивать сельское хозяйство, туризм и другие отрасли. Будем привлекать инвесторов, которые сейчас, как никогда, ориентированы на внутренний рынок. Несомненно, участие в петербургском международном форуме откроет новые возможности и перспективы для нашего региона», — рассказал Арсен Рустамов.