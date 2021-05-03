Арсен Кадиров: «Я называю это гипнозом»

«Трать молодые годы с умом» — гласит народная мудрость. Арсен Кадиров, уроженец села Хебатли Цунтинского района Дагестана, о важности этого изречения знает не понаслышке. В свои 26 лет он имеет печальный опыт участия в экстремистских группировках, за что получил тюремный срок. По словам бывшего боевика, он попал под влияние террористической идеологии, прислушавшись к близким знакомым и одноклассникам.

Он признается: «Мне было 19-20 лет. У меня цели не было пойти воевать, я помогал, потому что там был близкий человек. Мне казалось, что я делаю что-то хорошее, словно герой. Идешь вперед, не смотришь по сторонам. Постоянная обработка принудила меня к этому. Я называю это гипнозом».

Молодой человек отмечает, что именно воздействие близких знакомых изменило его поведение на сторону противозаконного. Он говорит: «Я сделал плохие шаги и советую людям, чтобы они не поддерживали террористические и экстремистские направления. В трудную минуту мне помогла только моя семья, мои родители. Они никогда не забывали обо мне. Для меня стало большим уроком, что мой сын родился тогда, когда я был в тюрьме. Моя цель — воспитать его достойно. И еще самое ценное для меня в жизни сейчас — это мои родители, мои братья, моя жена и ребенок. Для того, чтобы помогать им, планирую заниматься строительством. Я по специальности автослесарь, может буду работать по профессии».

Арсен Кадиров советует всем: «Поддерживайте своих родителей и помогайте только им. Не подвергайтесь провокациям».

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