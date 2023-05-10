Арсен Базаев организовал для людей с ОВЗ майский пикник

Сегодня, 10 мая, на территории Дворца Культуры города Каспийска состоялся пикник для людей с ОВЗ, приуроченный ко Дню Победы.

Организатором и инициатором встречи является помощник главы Арсен Базаев, который решил устроить для этой категории граждан настоящий майский отдых.

«Я хотел бы огромную благодарность объявить нашему уважаемому другу Арсену Базаеву, потому что он очень много работы сделал по Каспийску. Я в других городах не видел столько работы, сколько они делают. Еще тоже хотел бы спасибо сказать организаторам сегодняшнего стола на майские праздники и всем ребятам», — обратился Магомедов Омаров.

За праздничным застольем участники обсуждали вопросы здоровья, планы на будущее, а также проделанную работу в Каспийске по доступной городской среде.

«У нас, во-первых, появилась возможность ходить по городу, гулять: есть пандусы. Почти 70 пандусов в городе сделали. В парке Халилова раньше невозможно ехать, даже пройти с помощью. А сейчас я гуляю без какой-либо помощи», — рассказывает Казбек Сулейманов.

Рамазан Гасанов прикован к инвалидной коляске уже много лет. За последние время, утверждает респондент, он наблюдает положительную динамику развития инфраструктуры для маломобильной категории граждан в Каспийске. Однако, по словам мужчины, им бы хотелось видеть в парке специализированные санузлы для инвалидов и оборудованное помещение для проведения досуга в холодное время года.

«Мы вместе могли летом собраться: есть парк, есть места, где в теплое время мы может увидеться, а вот зимний вариант для встречи нам — инвалидам, еще не решен вопрос», — поделился Рамазан Гасанов.

Как отмечают люди с ОВЗ, подобные встречи очень важны для них. Ведь живое общение всегда настраивает на позитивный лад, дает стимул и мотивацию.

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