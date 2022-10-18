Арсен Айдиев посетил мобилизованных в Чечне

Глава Советского района Арсен Айдиев посетил сборный пункт временного пребывания военнослужащих по частичной мобилизации в Чечне. Он осмотрел территорию части, казармы, пообщался с командирами сборного пункта и военнослужащими.

Главная цель поездки — узнать какая помощь нужна мобилизованным, что им необходимо для полноценного участия в СВО.

В итоге, оказали адресную точечную помощь более 20 лицам, призванным по мобилизации. Они дополнительно обеспечены теплыми куртками, разгрузочными жилетами, обувью и другим необходимым обмундированием.

«Поддерживать мобилизованных будем и дальше. Будем учитывать насущные потребности ребят и привлекать для этого меценатов», — отметил Айдиев.

Важно было также поднять боевой дух бойцов. Айдиев поблагодарил будущих участников СВО за желание помочь стране и пожелал им скорейшего возвращения.