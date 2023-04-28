Армия приучает к порядку и дисциплине

На сегодняшний день весенняя призывная комиссия в самом разгаре. Она длится с 1 апреля по 15 июля. Каждый год призыв проходит в суматохе. В Агульском районе 3 и 4 апреля проходила медицинская комиссия. В рамках этой комиссии проводилась диагностика здоровья призывников. Цель этих мероприятий — не конкретное лечение, а только констатация физической подготовленности юношей к службе в армии.

По мнению тех, кто уже отслужил в ВС РФ, армия бодрит, воспитывает, приучает к порядку, самодисциплине.

«Служба в Вооружённых силах Российской Федерации не только гражданская обязанность, но и сыновний долг своей Родине. Это нужно и для того, чтобы в случае опасности быть полезным своей стране: уметь держать в своих руках оружие защитника. Сегодня это тем более актуально в свете последних событий.

Именно служба в армии делает из юнца мужчину. В мужском коллективе человек быстро начинает понимать, что значит чувство локтя и взаимовыручка», — сказал Рамазан Магомедов, который охранял рубежи нашей Родины в Хабаровске.