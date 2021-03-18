Архитекторы «обвиняют» Махачкалу в ложной урбанизации

Главный архитектор Махачкалы Незир Гусейнов считает, что нацпроекты и инвестиции — это шанс сделать городскую среду как в современных городах.

Махачкала — крупный город Северного Кавказа. За 10 лет население города увеличилось вдвое, выросли темпы строительства и было сдано больше 1 млн квадратных метров жилья.

Между тем, правила землепользования и застройки необходимо пересмотреть, чтобы город соответствовал правилам урбанизации.

Незир Гусейнов отметил, что больше половины зданий в городе — это индивидуальная застройка, назвав ситуацию «ложной урбанизацией».

Врио главы республики Сергей Меликов отметил, что Махачкала может выполнять функции столицы лишь при обеспечении множества условий, среди которых экологическая безопасность, устойчивость развития, сохранность исторических памятников и ландшафта.

По словам Меликова, город находится в таком состоянии, что вопррсы местного значения пришлось выносить на федеральный уровень в верхней палате парламента.

Глава республики поставил важную задачу — функционирование города в нормальном русле независимо от погодных условий. Развитие Махачкалы обсудили на заседании Совета при Главе РД по архитектуре и градостроительству.