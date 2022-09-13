Аренда за 1 рубль

В Минимущества Дагестана рассмотрели вопрос о предоставлении в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Совещание прошло под руководством вице-премьера Дагестана — министра по земельным и имущественным отношениям Заура Эминова с участием руководителя Агентства по охране культурного наследия РД Махача Мусаева.

Согласно Постановлению Правительства РФ и практике, сложившейся в других субъектах, программа льготной аренды проводится с целью сохранения объектов культурного наследия. Так, при реализации данной программы в регионе стоимость аренды объектов культурного наследия составит 1 рубль за квадратный метр в год.

Со своей стороны арендатор должен будет в течение 7 лет провести необходимые ремонтные и реставрационные работы по восстановлению данных объектов. При этом первые 2 года будут предусмотрены на разработку и согласование проектной документации, а работы должны будут выполнены в оставшиеся 5 лет.

«Данный порядок будет разработан в ближайшее время и направлен на согласование в Правительство республики. Такая практика позволит нам восстановить, реставрировать объекты культурного наследия на территории Дагестана и сохранить их для следующих поколений», — рассказала начальник Управления правового обеспечения Мадина Абакарова.