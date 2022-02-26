Арабы и арабский след в Агуле

В начале VII в. на Среднем Востоке происходят события, которые оказали большое влияние на Переднюю Азию. Последствия этих событий сказались и на Дагестане.
При халифе Омаре (634-644гг.) арабы начали военные действия на Кавказе. Арабский отряд Абдурахмана ибн–Амра подступил к Дербенту в 643г. С этого времени начинается планомерное завоевание Кавказа. До начала X в. на Кавказе еще существовали наместники халифа. После отпадения дагестанских земель от халифата начинается новый этап во взаимоотношениях Дагестана с арабским миром. До арабов в Дагестане имело место распространение албанской и пехливийской письменности. В ходе продолжительных войн албанская и пехливийская письменности были позабыты. К XVII в. арабский язык получает широкое распространение.
С этого времени арабский язык постепенно становится языком межнационального общения. По мере распространения арабской грамоты все чаще делались попытки приспособить ее для письменной передачи дагестанских языков – создавался так называемый аджамский алфавит. До установления Советской власти в Дагестане арабский язык получил широкое распространение, о чем свидетельствуют сохранившие в языках народов Дагестана, в частности агульцев, арабские слова. Область распространения арабской терминологии позволяет судить об уровне развития агульцев в различных сферах жизни общества.
Преимущественно арабские слова распространены в хозяйственно – бытовой сфере. Вот некоторые из них.
Амбар – гIанбарун
Бархат – мухмалюн
Постоянно – абадиюн
Бессильный – гIаджизун
Платок – шалюн
Вред – зарарун
Всегда – даиман
Выстрел – тIалкьатун
Глупость – хIалакьатун
Паять – ляхIамун
Подкуп – рашва
Прием – кьабулун
Притеснение – зулмун
Книга – китабун
Часть, глава – джузун
Решать – хIалун
Секрет – сирун
Ситец – шитун
Обычай – гIадатун
Некий – фуланум
Нужный – лазимун
Обезьяна – маймунун
Одеяло – лиIафун
Оплата – джазаун
Одежда – либасун
Дикий – вахIшиюн
Долг – ваджибун
Думать – факара
Готовить, заваривать – хIазара
Придя в агульский язык, эти слова несколько видоизменились, отбросив арабские окончания и подчинившись грамматике агульского языка (ваджиб, вехIши, фикир и др.)
Курбан Гасанбеков, учитель истории