Арабы и арабский след в Агуле

В начале VII в. на Среднем Востоке происходят события, которые оказали большое влияние на Переднюю Азию. Последствия этих событий сказались и на Дагестане.

При халифе Омаре (634-644гг.) арабы начали военные действия на Кавказе. Арабский отряд Абдурахмана ибн–Амра подступил к Дербенту в 643г. С этого времени начинается планомерное завоевание Кавказа. До начала X в. на Кавказе еще существовали наместники халифа. После отпадения дагестанских земель от халифата начинается новый этап во взаимоотношениях Дагестана с арабским миром. До арабов в Дагестане имело место распространение албанской и пехливийской письменности. В ходе продолжительных войн албанская и пехливийская письменности были позабыты. К XVII в. арабский язык получает широкое распространение.

С этого времени арабский язык постепенно становится языком межнационального общения. По мере распространения арабской грамоты все чаще делались попытки приспособить ее для письменной передачи дагестанских языков – создавался так называемый аджамский алфавит. До установления Советской власти в Дагестане арабский язык получил широкое распространение, о чем свидетельствуют сохранившие в языках народов Дагестана, в частности агульцев, арабские слова. Область распространения арабской терминологии позволяет судить об уровне развития агульцев в различных сферах жизни общества.

Преимущественно арабские слова распространены в хозяйственно – бытовой сфере. Вот некоторые из них.

Амбар – гIанбарун

Бархат – мухмалюн

Постоянно – абадиюн

Бессильный – гIаджизун

Платок – шалюн

Вред – зарарун

Всегда – даиман

Выстрел – тIалкьатун

Глупость – хIалакьатун

Паять – ляхIамун

Подкуп – рашва

Прием – кьабулун

Притеснение – зулмун

Книга – китабун

Часть, глава – джузун

Решать – хIалун

Секрет – сирун

Ситец – шитун

Обычай – гIадатун

Некий – фуланум

Нужный – лазимун

Обезьяна – маймунун

Одеяло – лиIафун

Оплата – джазаун

Одежда – либасун

Дикий – вахIшиюн

Долг – ваджибун

Думать – факара

Готовить, заваривать – хIазара

Придя в агульский язык, эти слова несколько видоизменились, отбросив арабские окончания и подчинившись грамматике агульского языка (ваджиб, вехIши, фикир и др.)

Курбан Гасанбеков, учитель истории