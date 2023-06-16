Арабскому миру интересен Расул Гамзатов

В прямом эфире телеканала RT- Arabic блок вопрос ведущего касался юбилея поэта Расула Гамзатова, известного на весь мир.

Абдулмуслим Абдулмуслимов эмоционально рассказал о роли одного из его самых любимых поэтов в развитии культуры Дагестана и России.

«Расул Гамзатов принадлежит всем странам мира. Он как-то сказал: я в Хунзахском районе — уроженец села Цада, в Махачкале — я аварец, в Москве — дагестанец, а за границей — я россиянин. Расул Гамзатов нам всем завещал любить свою Родину. В этом была его мудрость»,-сказал премьер-министр Дагестана, предложив всем желающим присоединиться к запущенной им онлайн-акции «Читаем Расула» и пригласил всех к участию в мероприятиях, посвященных юбилею поэта.